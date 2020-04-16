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Архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий (УПЦ МП) в обращении к духовенству и пастве сообщил, что пасхальное ночное богослужение и освящение куличей состоится, и желающие смогут принять в нем участие.  

«Богослужение в пасхальные праздничные дни происходят согласно уставу нашей церкви. В частности, пасхальное ночное богослужение и освящение куличей будет проходить! Все желающие могут приступить к таинству покаяния и евхаристии», - заявил он.

При этом священник призвал «во время богослужения выполнять требования и нормы, установленные Минздравом».

Также архиепископ призвал паству не смотреть телевизор и не ограничить пользование интернетом: «настоятельная просьба: категорически воздержаться от просмотра телевизора, который нагнетает обстановку и вводит в отчаяние людей, подрывая тем самым психическое здоровье населения, а также ограничить себя в интернет-пространстве. В частности – в социальных сетях, которые тоже являются распространителями неправдивой и негативной информации, которая приводит людей к отчаянию и вредит как духовному, так и физическому здоровью».

На сегодняшний день в Вознесенском районе зарегистрировано наибольшее число больных коронавирусом в Николаевской области  – 20 человек. Всего в области - 22.   
ForUm

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