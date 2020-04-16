Украина продолжит реализацию стратегии по возвращению людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России, пока не освободит всех своих граждан, заявил президент Владимир Зеленский.

Сейчас завершился третий этап взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех». Украина вернула 20 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.

«Первый этап был, когда вернули 35 человек: политзаключенных и наших моряков. Это была первая часть. Второй обмен был после договоренностей «Нормандской четверки» - были освобождены 76 человек. Сейчас мы возвращаем 20 человек», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинская сторона настаивала на том, чтобы провести освобождение как можно быстрее, не дожидаясь завершения карантинных мероприятий в связи с распространением коронавирусом.

«Мы можем ждать окончания карантина и потом делать больший обмен, но наша сторона давила, не надо ничего ждать. Нам подтвердили 20 человек – давайте возвращать 20 человек. Если завтра будет еще два человека – будем два человека возвращать, послезавтра будет 100 - возвращать 100», - сказал глава государства.

По возвращении освобожденные украинцы отправятся на обязательную обсервацию.

Продолжаются переговоры об освобождении тех, кого удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.

«Украина должна освободить всех своих граждан», - резюмировал президент.

Напомним, сегодня, 16 апреля, Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.