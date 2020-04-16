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В сети доступны тексты богослужений Великого Четверга, адаптированные для молитвы дома.

Икона

Публикацию текстов уставных богослужений, адаптированных для совершения дома мирянами в условиях карантина продолжает Patriarchia.ru.

В Великий Четверг Страстной седмицы, 16 апреля, для домашнего (келейного) чтения доступны: последование утрени, последование часов и изобразительных, последование вечерни, последование малого повечерия с трипеснцем, уставные чтения

В Великий Четверг Церковь вспоминает четыре важнейшие евангельские события, произошедшие в этот день: Тайную вечерю, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии), умовение Спасителем ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитву в Гефсиманском саду, предательство Иуды.

Вечером в храмах читаются 12 страстных Евангелий.
ForUm

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