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В условиях карантина в Украине возникла проблема со сдачей донорской крови. Об этом на брифинге 16 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«В условиях карантина у нас возникла проблема и относительно обеспечения сдачи крови в донорских центрах. Мы считаем, что нужно срочно активизироваться относительно решения этой проблемы. Я уже обратился к главам областных государственных администраций, чтобы там была проведена, с одной стороны, соответствующая разъяснительная работа. С другой стороны, обеспеченность приема крови в соответствующих центрах. Чтобы эта обеспеченность была максимально соблюдена в условиях карантина», - акцентировал Степанов.

Он отметил, что лицам, которые сдают кровь, нужно максимально ограничить контакты между собой.

Также Степанов добавил, что Минздрав запускает соответствующую информационную кампанию по сдаче крови.

Киевский городской центр крови призывает сдавать кровь, ведь из-за карантина количество доноров уменьшилсь в три раза.
ForUm

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