В Виннице в храмах Украинской Православной Церкви перед пасхальным богослужением верующим раздадут маски.

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, 15 апреля во все храмы Винницы и в благочиния епархии доставили медицинские маски, которые передал верующим Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Божией Матери.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий поблагодарил фонд за благотворительную помощь.

Как сообщалось, средства защиты доставлены из Китая, общее количество приобретенных Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы трехслойных масок с защитным слоем внутри - 1 млн.