Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что расследование дела в отношении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника должно быть открытым и публичным. Об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Относительно резонансной темы, которая вчера вечером всколыхнула СМИ. И меня тоже всколыхнула. О том, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия, - сказал Кличко. - Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабые к деньгам и не понимаете своей ответственности, - лучше здесь работать. Главные принципы, по которым люди выбирают власть, и по каким я стал мэром, - нулевая толерантность к коррупции и справедливость. И, если чиновник виновен – должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду! Но. Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит! Я это дело доведу до конца! И требую – чтобы не было политической ангажированности правоохранителей – открытого и публичного расследования этого дела».

Он отметил, что первый заместитель председателя КГГА – чиновник высокого ранга, и, согласно законодательству, такие дела – подследственность НАБУ.

«Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования и ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть – или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело», - отметил Кличко.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который якобы через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов от представителя компании-застройщика.

Сам он отрицает причастность к вымогательству, называя дело политической провокацией.

Напомним, Киево-Печерская лавра закрыта на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирусом.

В Киево-Печерской лавре зафиксированы два случая смерти монахов от коронавируса.