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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют обстоятельства смерти мужчины в автомобиле патрульной полиции.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, досудебное расследование начато по признакам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, 14 апреля 2020 около 17:00 в Днипре местный житель вызвал полицию, потому что его брат начал бить отца. После прибытия правоохранителей по вызову вероятный преступник начал убегать от полицейских и был задержан во дворе соседнего дома. После этого полицейские посадили задержанного на заднее сидение служебного автомобиля и надели наручники (задержанный вел себя агрессивно). Через 10 минут мужчина перестал подавать признаки жизни. Несмотря на оказание первой медицинской помощи от полицейских и медиков, которые приехали на вызов, спасти жизнь задержанного не удалось.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
ForUm

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