По состоянию на 07:00 15 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 случай летальный, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) – 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 47 человек.

За сутки подтверждено 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19:

У военнослужащего Житомирского гарнизона, который с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом с больным. 14 апреля его госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное;

У военнослужащего Одесского гарнизона, который с 9 апреля находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом «пневмония». Состояние средней степени тяжести.

У военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который с 7 апреля находится на лечении в Черновицкой областной клинической больницы с диагнозом «подозрение на COVID-19». Состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.