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В то время как весь ученый мир ломает голову над созданием вакцины против COVID-19, украинские фармацевты заявили, что у них есть лекарство от коронавируса. Им оказалась 96%-ная спиртовая настойка на двух травах, пишет Газета.ua.

«Протефлазид» продается на украинском рынке уже около 20 лет и за это время его производители не смогли предоставить ни единого независимого исследования, которое бы подтвердило действенность так называемого лекарства. Хотя в инструкции говорится, что он лечит весьма широкий спектр заболеваний: ОРВИ, герпес, гепатит и даже ВИЧ.

«В народе препараты такого рода, которые лечат от всего, называют «фуфломицином». Кстати, «Протефлазид» ранее уже был удостоен этого звания, а производитель «НПК Экофарм» в 2018 году даже подавал в суд иск о защите репутации, но суд проиграл. Тем не менее, «Протефлазид» продолжает находиться на аптечных прилавках, причём стоимость его колеблется от 300 до 600 гривен, в зависимости от дозировки», - пишет Газета.ua.

Заместитель директора «Экофарм» Александр Гриневич заявлял, что «Протефлазид» «возможно, будет блокировать размножение коронавируса». При этом Гриневич ссылался на результаты исследования, проведенного по заказу «Экофарм» Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

Как оказалось, исследование представляет собой компьютерное моделирование, на живых организмах оно не проводилось. Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун обвинила руководство Академии медицинских наук, к которой относится Институт, в занятии лженаукой.

Ранее о сомнительной эффективности «Протефлазида» заявили в Bihus.info. В журналистском расследовании говорится, что прокуратура расследовала факты подкупа врачей со стороны компании «Экофарм», после чего они рекомендовали препарат пациентам.
ForUm

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