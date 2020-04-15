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По состоянию на утро 15 апреля во мире 2 млн и 65 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 126 754 пациентов умерли, и 484 597 – выздоровели, свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

США по-прежнему лидируют по количеству инфицированных и умерших от коронавируса. Сейчас заболевание там подтвердили у 614 246 человек, из них 26 064 человек умерли и 38 820 – выздоровели.

На втором месте по количеству инфицированных Испания - 174 060 пациентов, Италия - 162 488, Франция - 143 303 и Германия - 132 210.

В Китае, откуда началась пандемия, зафиксировали 82295 пациентов с коронавируса. Из них 3342 человека умерла и 77816 - выздоровели.
ForUm

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