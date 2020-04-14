Уголовное производство по факту убийства гражданина Захарова во время массовых протестов расследовалось с 2014 по 2017 годы следователями Нацполиции, сообщил и.о. директора ГБР Александр Соколов, комментируя вручение подозрения бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол.

«Именно благодаря нашим коллегам из Нацполиции были собраны основные доказательства, проведен ряд важных экспертиз, допрошены свидетели и установлены лица, причастные к совершению особо тяжкого преступления», - сказал он в обращении, распространенном пресс-службой Бюро.

В дальнейшем, по решению бывшего генерального прокурора указанное уголовное производство передано для осуществления предварительного расследования в Управление специальных расследований ГПУ, сотрудники которого с 2017 года до передачи производства в ГБР не проводили ни одного следственного действия.

25 марта 2020 прокурор Департамента процессуального руководства по делам Майдана эпизод по факту гибели Захарова передал для дальнейшего расследования в территориальное управление ГБР, расположенного в Киеве.

«Изучением материалов и проведением дополнительных процессуальных действий, следователями ГБР установлено, что в совершении умышленного убийства гражданина Захарова обоснованно подозревается Татьяна Черновол», - сказал Соколов.

Принимая во внимание, что дальнейшее расследование данного преступления продолжается, следователями ГБР проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц. На сегодня ГБР инициирован перед судом вопрос об избрании меры пресечения в отношении Черновол.

Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Черновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

«Хочу обратить внимание общества, в феврале 2020 Мониторинговая миссия ООН по правам человека предоставила Украине рекомендации, в том числе, по расследованию убийств, совершенных во время акций протеста на Майдане. Среди прочего, в них констатируется отсутствие подозреваемых по факту гибели Захарова, который не принимал участия в протестах», - подчеркнул глава ГБР.

Он отметил, что следователями управления ГБР, которое специализируется на расследовании событий во время Революции Достоинства, в течение последних трех месяцев сообщено о подозрении 12 лицам, среди них 6 правоохранителей, 4 судьи, 2 «титушки», из них 3 человека причастны к убийствам активистов.

Следует отметить, что указанные результаты являются лучшими, чем те, которые были достигнуты Департаментом спецрасследований ГПУ в 2019 году.

«Мы понимаем волнения общественности в связи с расследования дел, связанных с событиями на Майдане, но я хочу Вас заверить - ГБР будет действовать исключительно в рамках Закона и с уважением к каждому гражданину, защищая права и свободы всех без исключения и привилегий», - резюмировал Соколов.

Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск в доме бывшего народного депутата Татьяны Черновол.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили Черновол о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.