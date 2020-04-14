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Служба безопасности Украины задержала в Киеве мужчину, который представлялся «сотрудником Кабинета Министров» и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник предлагал «содействие» в назначении на должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. Стоимость «услуги» составляла от 10 до 30 тысяч долларов США в зависимости от уровня должности.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства «кабминовцев» $25 тыс. за назначение кандидата на должность начальника управления в новом министерстве агропромышленного развития. Правоохранители задержали злоумышленника в центре столицы на улице Институтской при получении всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас проходят обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта.

Уже выявлены заявления от других кандидатов на трудоустройство и пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется. Продолжается досудебное расследование по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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