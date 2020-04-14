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В сети доступны тексты богослужений, адаптированные для молитвы дома мирянами в условиях карантина.

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает patriarchia.ru. для домашнего (келейного) чтения опубликованы тексты служб Великого Вторника.

В формате Word доступны: последование утрени, последование часов, изобразительных и вечерни, последование малого повечерия с трипеснцем, уставные чтения.

***Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой. Посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни, страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа; время сосредоточенного внимания и размішления об истории Боговоплощения и служения Спасителя роду человеческому.

В Великий Вторник Церковь вспоминает обличение Господом книжников и фарисеев, Его поучения и притчи, сказанные в храме Иерусалимском: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах. В этот день первосвященники и старейшины задумали схватить и убить Христа Спасителя.
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