В Великую Среду, Святое Евангелие обращает внимание на две диаметрально противоположные личности - святую жену-мироносицу Марию, сестру праведного Лазаря и Марфы, и Иуду Искариотского, отпавшего из апостольского чина.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал иерей Андрей Чиженко.

Всмотримся в подвиг святой жены-мироносицы Марии. Она приобрела за большие деньги драгоценное ароматное масло - миро. И возлила его на голову возлежащего Господа нашего Иисуса Христа.

«Для многих спутников Спасителя это был очень неожиданный поступок. Представим себе, что кто-то сейчас, к примеру, заходит в комнату, где обедают люди, и одному из них дает ключи от дорогого автомобиля. И говорит: «Это мой тебе подарок»», - сказал отец Андрей.

Он подчеркнул, что Марией двигала любовь к Богу. «Любовь, которая требовала выхода. Любовь, которая спустя несколько дней неудержимо повлечет тех же мироносиц к Гробу Господню, несмотря на страх перед иудейским обществом, римской властью и стражей, охраняющей Гроб. Они шли, потому что не могли не пойти, потому что сами были «алавастровыми сосудами», наполненными великой любовью к Богу - любовью, готовой принести себя в жертву», - сказал священник.

«И противоположный поступок «вора» Иуды, как его называет святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Предательство Бога. Почему оно случилось у него? У первосвященников Анны и Каиафы? У многих фарисеев, саддукеев и книжников? Потому что они искали в Церкви своего. Кто власти, кто денег, кто подпитки своей прелести, что он великий святой, кто еще чего-нибудь подобного. Не понимая, что в этом крылся для них корень великих несчастий личных (самоубийство Иуды) и общественных, национальных.

И, наоборот, за любящее искреннее сердце Господь соделывает жен-мироносиц апостолами для апостолов. Они первые возвестили миру величайшую, спасительнейшую истину о том, что Христос воскрес. И, по слову Самого Спасителя, о возливании мира Марией Ему на главу скажется во всех народах - во всем мире. Эти женщины стали первыми сопричастниками пасхальной радости, которая дарит блаженство и райскую сладость», - объяснил иерей Андрей.

По его словами, нам не надо искать ни в Церкви, ни в жизни только своего. «Это сделает нас глубоко несчастными людьми. Потому что счастье, счастье подлинное, мы обретаем тогда, когда исполняем Божью волю, когда дарим Ему алавастровый сосуд своего сердца, наполненный миром нашей искренней любви», - подытожил священник