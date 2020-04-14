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В Свято-Успенской Почаевской Лавре опровергли появившуюся информацию о смерти монаха обители от коронавируса.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в монастыре призвали СМИ не распространять неправдивые слухи.

«Ряд СМИ со ссылкой на источники в Киевской администрации распространили информацию о том, что 13 апреля от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в Киеве. В Свято-Успенской Почаевской Лавре опровергли данную информацию», - сообщили в Синодальном отделе.

В обители подчеркнули, что никаких летальных случаев у монахов Почаевской Лавры не было и призвали СМИ не распространять слухи.
ForUm

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