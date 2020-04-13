Европейский Союз выделит 4 миллиона евро на поддержку общественных инициатив в борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в видеообращении на своей странице в соцсети Twitter, передает УНИАН.

«Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 миллиона евро на поддержку общественных инициатив, которые предоставляют помощь там, где это больше всего необходимо», - сказал он.

Также Маасикас акцентировал внимание на особой роли волонтеров в борьбе с COVID-19. «Сегодня тысячи волонтеров приобщились к борьбе с коронавирусом. Они доставляют еду пожилым людям, помогают учителям работать онлайн и противодействуют дезинформации», - сказал он.

Напомним, Европейский Союз выделяет Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.



