также в разделеОбщество
13 апреля. Картина дня 12
За рубежом от коронавируса уже выздоровели 24 украинца 11
В Одесской области церкви скрывают круг контактов больных COVID-19 священников 31
Черновол заявила, что завтра после допроса в ГБР ее повезут в суд 12
На тушение пожаров в Чернобыльской зоне выделили почти 45 миллионов 16
Треть украинцев, уехавших из Польши, хотели бы вернуться назад 17
Названа возможная причина пожаров в Чернобыльской зоне 30
США передали дополнительные транспортные средства ВСУ 20
Радуцкий: Ситуация с COVID-19 в Украине вселяет веру в оптимистичный сценарий 17
Понятия «самоизоляция» и «обсервация» закрепили в законе 26
Пограничники задержали украинца, который 4 раза за две недели пытался попасть в ЕС 21
В Украине увеличили штрафы за сжигание сухой травы 26
В Украине тестируют аппараты ИВЛ отечественного производства 69
Бывшего «беркутовца» задержали на сбытии оружия преступникам 26
Денисова: Освобождение удерживаемых лиц состоится на этой неделе 58
СБУ разоблачила уже 154 агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе 13
Госагентство: Дома в Чернобыле не горят 19
Украинцы активно заказывают посылки с освященными куличами 12

Европейский Союз выделит 4 миллиона евро на поддержку общественных инициатив в борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в видеообращении на своей странице в соцсети Twitter, передает УНИАН.

«Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 миллиона евро на поддержку общественных инициатив, которые предоставляют помощь там, где это больше всего необходимо», - сказал он.

Также Маасикас акцентировал внимание на особой роли волонтеров в борьбе с COVID-19. «Сегодня тысячи волонтеров приобщились к борьбе с коронавирусом. Они доставляют еду пожилым людям, помогают учителям работать онлайн и противодействуют дезинформации», - сказал он.

Напомним, Европейский Союз выделяет Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги