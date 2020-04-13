Цены на электроэнергию на европейских рынках в некоторых странах упали до отрицательных значений.



Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool, которая объединяет 13 рынков в Европе, а также данные венгерской энергетической биржи HUPX, сообщает УНИАН.

По данным системы Nord Poll, средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в Бельгии, Германии, Австрии, Франции и Нидерландах 13 апреля достигла отрицательных значений. Минимальная цена на «рынке на сутки вперед» в европейском регионе составила -17,9 евро за МВт-ч, а максимальная 5,86 евро за МВт-ч. Средневзвешенная стоимость электроэнергии составила 2,06 евро за МВт-ч. Согласно данным HUPX, в Чехии и Словакии наблюдается такая же тенденция. Отрицательных значений цены могут достигать при низком спросе на электрическую энергию. По данным госпредприятия «Оператор рынка», в Украине средневзвешенная цена рынка «на сутки вперед» на 13 апреля в торговой зоне «Объединенная энергосистема Украины» составила 1218 гривень за МВт-ч, а в Бурштынском энергоострове 1575,09 гривни за МВт-ч.

В Украине цена электрической энергии на рынке «на сутки вперед» на 11 апреля обновила исторический минимум и упала до 606,26 гривни за МВт-ч. Средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне «Бурштынский остров», производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, составила 486,98 гривни за МВт-ч.