также в разделеМир
От коронавируса умер сотрудник Еврокомиссии 6
Выборы в США: Вокруг Байдена разгорается сексуальный скандал 18
ВОЗ: Коронавирус не исчезнет, пока не изобретут вакцину 18
Более 1,8 миллиона человек в мире заразились коронавирусом 37
В Италии – наименьшее количество смертей от COVID-19 за три недели 21
Премьер Британии Джонсон выписан из больницы 23
Вайнштейну выдвинули новые обвинения 36
Европейцам советуют не планировать летний отпуск 36
Шесть жертв на закрытой вечеринке в США 121
В Москве закрыли больницу: у медиков обнаружили коронавирус 41
Коронавирус в мире: ситуация на 12 апреля 45
В США впервые в истории ввели режим стихийного бедствия 60
Все полеты в Израиль приостановлены 41
В США за сутки зафиксировали более 2 тысяч смертей от коронавируса 69
ВОЗ предостерегает от преждевременного открытия границ между странами 25
Украинские самолеты активно участвуют в программе НАТО 25
В Испании число смертей от коронавируса снижается третий день подряд 20
В мире почти 1,7 млн инфицированных коронавирусом 21

Цены на электроэнергию на европейских рынках в некоторых странах упали до отрицательных значений.

Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool, которая объединяет 13 рынков в Европе, а также данные венгерской энергетической биржи HUPX, сообщает УНИАН.

По данным системы Nord Poll, средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в Бельгии, Германии, Австрии, Франции и Нидерландах 13 апреля достигла отрицательных значений. Минимальная цена на «рынке на сутки вперед» в европейском регионе составила -17,9 евро за МВт-ч, а максимальная 5,86 евро за МВт-ч. Средневзвешенная стоимость электроэнергии составила 2,06 евро за МВт-ч. Согласно данным HUPX, в Чехии и Словакии наблюдается такая же тенденция. Отрицательных значений цены могут достигать при низком спросе на электрическую энергию. По данным госпредприятия «Оператор рынка», в Украине средневзвешенная цена рынка «на сутки вперед» на 13 апреля в торговой зоне «Объединенная энергосистема Украины» составила 1218 гривень за МВт-ч, а в Бурштынском энергоострове 1575,09 гривни за МВт-ч.

В Украине цена электрической энергии на рынке «на сутки вперед» на 11 апреля обновила исторический минимум и упала до 606,26 гривни за МВт-ч. Средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне «Бурштынский остров», производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, составила 486,98 гривни за МВт-ч.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2990 грн.
16
Теги