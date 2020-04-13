На совещании под председательством президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом обсудили возможности поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.
В настоящее время проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.
«Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней», - заявил Зеленский.
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