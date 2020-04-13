На совещании под председательством президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом обсудили возможности поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

В настоящее время проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

«Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней», - заявил Зеленский.