также в разделеОбщество
Понятия «самоизоляция» и «обсервация» закрепили в законе 8
Пограничники задержали украинца, который 4 раза за две недели пытался попасть в ЕС 15
В Украине увеличили штрафы за сжигание сухой травы 16
Бывшего «беркутовца» задержали на сбытии оружия преступникам 26
Денисова: Освобождение удерживаемых лиц состоится на этой неделе 33
СБУ разоблачила уже 154 агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе 12
Госагентство: Дома в Чернобыле не горят 17
Украинцы активно заказывают посылки с освященными куличами 11
В Чернобыльской зоне удалось погасить одно из лесничеств 16
У нардепа Вельможного – двусторонняя пневмония 18
Бывшего киевского милиционера будут судить по делу Майдана 16
В Харькове 11-месячный ребенок в реанимации с подозрением на коронавирус 12
Вторая масштабная партия медицинской помощи прибыла на Закарпатье 36
Полиция штрафует священников за толпы на «вербное воскресенье» 39
Иран отложил расшифровку «черных ящиков» сбитого самолета МАУ 40
Минздрав ожидает существенный рост количества выявленных случаев 28
Ляшко: Коронавирус может стать сезонной болезнью и повторяться циклически 19
Минздрав назвал ключевые симптомы COVID 78

На совещании под председательством президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом обсудили возможности поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

В настоящее время проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

«Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней», - заявил Зеленский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35