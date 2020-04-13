В период действия карантина из-за пандемии COVID-19 Служба безопасности Украины выявила 154 агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе. СБУ также заблокировала более 2 тыс. соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тыс. подписчиков, сообщает пресс-центр ведомства.

«Киберспециалисты Службы постоянно анализируют интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется с российского информационного пространства. Он направлен на создание искусственной паники или содержит призывы к нарушению условий карантина», - заявили в СБУ.

В частности, среди выявленных 154 человек Служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие агитаторы работали в Одессе, Днипре, Львове, Херсоне и Киеве.

Следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины, то есть за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Информация о других 146 человек направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Напомним, ранее председатель Службы безопасности Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на 3 года.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом», - заявил председатель СБУ.