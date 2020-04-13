Днем 12 апреля пограничники Чопского отряда задержали украинца, который тайком пробирался в обход пункта пропуска «Ужгород».

По данным ГПСУ, в 50 метрах от границы правоохранители задержали мужчину. С собой у него не было никаких документов, однако назвался гражданином Украины.

При составлении протокола об административном правонарушении правоохранители установили, что в течение последних двух недель это лицо задерживают уже четвертый раз за попытку нарушения границы. Ранее он пытался незаконно пробраться в Венгрию, Словакию и Румынию.

Теперь судьбу «рецидивиста» будет решать суд.