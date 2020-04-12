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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении Ульяны Супрун на должность руководительницы Минздрава отметив, что есть новый глава Минздрава Максим Степанов, который определил своим приоритетом продолжение медреформы и борьбу с COVID-19. Об этом сообщает сайт Главы государства.

«Вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины», - говорится в тексте петиции.

Так, петиция набрала 27 413 голосов из 25 000 необходимых. Следовательно, Президент ответил на петицию 10 апреля 2020 года.

«Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложное для каждого из нас время. В связи с пандемией ВРУ от 30 марта 2020 года № 550 министром здравоохранения Украины назначен Максим Владимирович Степанов», - написал Зеленский.

Также он добавил, что в отношении продолжения медицинской реформы с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с Законом Украины от 19.10.2017 № 2168 «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи.

«В свою очередь министр здравоохранения Украины М.В.Степанов приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, поскольку здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны», - подчеркнул Зеленский.
ForUm

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