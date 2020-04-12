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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху временно запретил зарубежные рейсы в страну до тех пор, пока всех прибывших пассажиров не разместят на карантин в специально отведенных отелях.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

В ведомстве уточнили, что самолетам, которые находятся в пути, позволят приземлиться в Израиле, но новые рейсы пускать пока не будут.

Как сообщается, меры по борьбе с коронавирусом ужесточили после того, как примерно 70 пассажиров United Airlines, которые прибыли из Нью-Йорка в Израиль, уехали из аэропорта Бен-Гурион на такси, не проверив температуру и не заполнив необходимые для помещения на карантин формы.

 

10 апреля правительство Израиля смягчило карантинные меры, введенные в попытке сдержать распространение коронавируса.

С начала эпидемии в Израиле зафиксировали 10 743 случая заражения, из них 101 пациент умер.
ForUm

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