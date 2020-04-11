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В условиях карантина верующие, которые не имеют возможности посетить храм, могут освятить вербу дома святой водой.

Фото: Фома

Как сообщает Центр информации УПЦ, молитву для освящения вербы опубликовала в Telegram Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции при Патриархе Русской Православной Церкви.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресение), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  миряне могут освятить ваии (вербы) дома», - сказано в сообщении.

Для освящения веток вербы необходимо пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим: 

«О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне», затем трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресенье) православные отмечают завтра, 12 апреля. В Украине во многих областях действует запрет на пребывание в общественных местах в этот день.
ForUm

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