В сети доступны тексты богослужений Всенощного бдения и литургии Входа Господня в Иерусалим.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви к празднику Входа Господня в Иерусалим доступен текст с параллельным переводом на современный русский язык и объяснениями.

*** В воскресенье 12 апреля, за неделю до Пасхи, Православная Церковь отметит великий двунадесятый праздник – Вход Господень в Иерусалим, который также называют Вербным воскресеньем.

В этот день православные будут вспоминать торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим накануне Его страстей (страданий.

О торжественном входе Спасителя в главный город Святой земли сообщают все четыре евангелиста – Матфей (21, 7-11), Марк (11, 7-10), Лука (19, 36-38) и Иоанн (12, 12-15).

Праздник Входа Господня в Иерусалим предваряет собой Страстную седмицу, которая завершается Пасхой Христовой.

Вход Господень в Иерусалим называют еще Вербным воскресеньем, так как этот день верующие встречают с веточками вербы, освященными в храме.

Ветви вербы символизируют собой те пальмовые ветви, с которыми жители Иерусалима встречали Христа.