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Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка домашних животных, чье мясо можно есть. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Kyodo.

В ведомстве обосновали это решение «прогрессом человеческой цивилизации» и «общественным беспокойством и прерогативой защиты животных». Отмечается, что в стране собаки преимущественно перестали быть «домашним скотом» и стали домашними животными.

По данным Humane Society International, которая приветствовала этот шаг китайских властей, в Китае в качестве домашних животных было более 90,49 миллиона собак и кошек по сравнению с примерно 10 миллионами собак, которых ежегодно убивают для торговли мясом.

В списке, который опубликовало министерство, упоминается 31 вид и порода, в частности свиньи, коровы, куры, кролики и верблюды, а также «особый скот», такой как северные олени и страусы, которых можно разводить для потребления или для меха.

Предложенные изменения являются частью более масштабной борьбы с потреблением диких животных после того, как местом начала нынешней эпидемии COVID-19 определили рынок морепродуктов в городе Ухань, на котором также торговали дикими животными, в частности летучими мышами и змеями.

Первым китайским городом, где уже запрещено есть мясо собак и кошек, стал в начале апреля Шэньчжэнь.
ForUm

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