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Столиця

Троє поліціянтів постраждали через вибух у Дарницькому районі Києва

Троє поліціянтів постраждали через вибух у Дарницькому районі Києва

В Дарницькому районі Києва у вівторок, 5 серпня, близько 14:00 стався вибух у житловому будинку, повідомляє пресслужба поліції столиці.

"Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець будинку через особисту неприязнь підпалив двері до квартири сусіду поверхом вище. Прибувши на місце події та встановивши оселю, у якій переховується підозрюваний, поліціянти відчули запах газу, тож невідкладно розпочали евакуацію жителів багатоповерхівки та викликали екстрені служби. У подальшому у квартирі стався вибух, внаслідок якого постраждало троє поліцейських та сам зловмисник", - вказано у повідомленні в телеграм-каналі.

Постраждалі госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. Зазначається, що завдяки вчасним та професійним діям правоохоронців ніхто з громадян не постраждав.

На місці продовжують працювати слідчі, криміналісти та вибухотехніки, які встановлюють всі обставини.

Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень та умисного знищення майна. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Київполіція
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