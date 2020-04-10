Руководители министерств финансов стран Европейского Союза согласовали программу финансовой поддержки экономики ЕС на время экономического кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Объем программы составляет 550 млрд евро.

Соответствующее решение они приняли на заседании вечером 9 апреля, сообщает hromadske.

Для того, чтобы программа заработала, ее еще должны согласовать лидеры всех 27 стран ЕС.

«Это полностью беспрецедентная программа. Сегодня Европа показала, что она может работать, если на это есть воля», — сообщил глава группы министров финансов еврозоны Марио Сентено.

Программа, которую должны утвердить министры финансов ЕС, предусматривает выделение около 100 млрд евро на поддержку рабочих мест. Эти средства распределят между работодателями, чтобы компенсировать заработные платы на период простоя и уменьшить количество уволенных граждан.

Еще 200 млрд евро направят на кредитование компаний под низкие проценты через Европейский инвестиционный банк. 240 млрд евро пойдут на дешевые кредиты правительствам стран ЕС.

Ранее правительство США выделило на противодействие кризису более $2 трлн. По расчетам МВФ, правительства стран мира направили в той или иной форме около $8 трлн финансовой поддержки, которая должна противодействовать кризису.