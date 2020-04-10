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Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ на видеоконференции в четверг согласилась сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день. РФ также согласилась на значительные сокращения добычи нефти, сообщает Укринформ со ссылкой на BNN Bloomberg.

«Главные производители нефти согласились сократить объем производства, поскольку члены коалиции ОПЕК+ преодолели разногласия с целью восстановить рынок после воздействия пандемии», - говорится в сообщении.

Соглашение государств ОПЕК+ и более широкой группы стран, которая включала бы США, имеет решающее значение для восстановления цен на нефть, которые достигли 18-летнего минимума. Не только нефтяные компании, но и целые нефтезависимые экономики требуют восстановления цен на рынке, чтобы сбалансировать свои бюджеты.

В пятницу президент США Дональд Трамп может дать ответ относительно присоединения США к соглашению ОПЕК+.

Как сообщал Укринформ, накануне переговоров по нефтяному рынку в четверг цена «корзины» ОПЕК для сырой нефти уменьшилась до 21,19 доллара за баррель.

Формат ОПЕК+ включает в себя как участников нефтяного картеля, так и других экспортеров нефти. Всего на переговоры с целью урегулирования нефтяного рынка были приглашены 36 нефтедобывающих стран.

Ранее в начале марта встреча стран ОПЕК+ провалилась из-за позиции РФ, которая не согласилась на предложение Саудовской Аравии относительно дальнейшего сокращения добычи. В результате на нефтяном рынке возникла ценовая война, которая, наряду с последствиями коронакризы для мировой экономики, обрушила цену на нефть.

 

 
ForUm

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