Черное и Азовское моря вблизи Керчи в Крыму загрязненные нефтепродуктами и другими горюче-смазочными материалами с танкеров Российской Федерации. По данному факту открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя начали уголовное производство по ч. 1 ст. 243 УК Украины (загрязнение моря)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что загрязнение Черного и Азовского морей произошло вследствии перегрузки танкерами РФ с нефтепродуктами и другими горюче-смазочными материалами.

Загрязнения в частности зафиксировано в нейтральных водах Черного моря на юг от Керченского пролива и еще в трех местах, общей площадью свыше 24 км².