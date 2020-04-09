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Черное и Азовское моря вблизи Керчи в Крыму загрязненные нефтепродуктами и другими горюче-смазочными материалами с танкеров Российской Федерации. По данному факту открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя начали уголовное производство по ч. 1 ст. 243 УК Украины (загрязнение моря)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что загрязнение Черного и Азовского морей произошло вследствии перегрузки танкерами РФ с нефтепродуктами и другими горюче-смазочными материалами. 

Загрязнения в частности зафиксировано в нейтральных водах Черного моря на юг от Керченского пролива и еще в трех местах, общей площадью свыше 24 км².
ForUm

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