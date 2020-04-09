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С 15 марта, после закрытия госграницы, до 7 апреля из Польши в Украину выехали 143 200 человек. Из них 31 000 - за последние десять дней. Об этом рассказала пресс-секретарь Госпогранслужбы Польши Агнешка Голиас, сообщает LIGA.net.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, всего в Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 000 человек. Из них 185 000 украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины.

28 марта Сейм Польши одобрил антикризисную программу действий для поддержки экономики страны на сумму 212 млрд злотых (45 млрд евро). В частности, предполагается, что трудовые мигранты из других стран, в том числе из Украины, могут рассчитывать на автоматическое продление срока действия рабочих виз и карт пребывания на период эпидемии и, по меньшей мере, 30 дней после ее завершения.

По данным консульского отдела посольства Украины в Польше, количество украинских трудовых мигрантов в Польше с 2014 года выросло в пять раз - с 300 000 до 1,5 млн. При этом официально трудоустроено только 483 000 граждан Украины. Это 67% от всех легально трудоустроенных трудовых мигрантов в стране, сообщает Польское Радио со ссылкой на данные Заведения социального страхования.

По данным НБУ, за 2019 год приток денежных переводов в Украину составил около $12 млрд. Больше всего их поступило от трудовых мигрантов из Польши - $3,8 млрд.
ForUm

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