Власти Беларуси решили не выдавать гражданина России – члена организации «Свидетели Иеговы», Москве, которая обвиняет его в экстремизме.

Как сообщила организация в России 8 апреля, Николая Махаличева отпустили за день до этого в белорусском Витебске. Это произошло сразу после того, как Офис генерального прокурора объявил о своем решении отказать России в экстрадиции, пишет Радио Свобода.

Махаличева, выходца из Ханты-Мансийского автономного региона России, арестовали в Витебске 21 февраля по просьбе России.

Местные и международные правозащитные организации призвали Минск освободить мужчину, заявляя, что обвинения против него связаны с его религиозными взглядами.

По данным религиозной организации, Махаличев является одним из 23 «свидетелей Иеговы», которых преследуют в Ханты-Мансийском автономном регионе.

Россия запретила деятельность «Свидетелей Иеговы» и внесла организацию в список «экстремистских» в апреле 2017 года.

Правозащитный центр «Мемориал», базирующийся в Москве, называет политическими заключенными десятки арестованных или осужденных «свидетелей Иеговы» и требует их немедленного освобождения.