также в разделеМир
МВФ прогнозирует крупнейший за 100 лет обвал мировой экономики 15
Коронавирус: Беларусь попросила ЕС о помощи 37
Ограничения на въезд в ЕС хотят продлить до 15 мая 19
США: Сандерс выбыл из президентской гонки, главным соперником Трампа будет Байден 21
Число заболевших COVID-19 в мире перевалило за полтора миллиона 18
У 15 россиян, которые приехали строить Белорусскую АЭС, обнаружили коронавирус 21
ВОЗ: Европа не должна ослаблять карантин 15
Китай разблокировал Ухань 32
США установили новый антирекорд смертности от коронавируса 50
В мире уже 1,4 миллиона больных COVID-19, умерли 82 тысячи человек 21
Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли $408 миллиардов 18
ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин 21
В РФ указ Трампа об освоении Луны назвали «планом по захвату планет» 49
В Кремле рассказали, как охраняют Путина от коронавируса 58
За сутки в Китае впервые с января никто не умер от коронавируса 45
На Лукашенко заявили в милицию из-за смерти женщины от коронавируса 30
Во Франции оштрафовали уже почти полмиллиона нарушителей карантина 22
Коронавирус унес жизни почти 75 тысяч человек 19

Власти Беларуси решили не выдавать гражданина России – члена организации «Свидетели Иеговы», Москве, которая обвиняет его в экстремизме.

Как сообщила организация в России 8 апреля, Николая Махаличева отпустили за день до этого в белорусском Витебске. Это произошло сразу после того, как Офис генерального прокурора объявил о своем решении отказать России в экстрадиции, пишет Радио Свобода.

Махаличева, выходца из Ханты-Мансийского автономного региона России, арестовали в Витебске 21 февраля по просьбе России.

Местные и международные правозащитные организации призвали Минск освободить мужчину, заявляя, что обвинения против него связаны с его религиозными взглядами.

По данным религиозной организации, Махаличев является одним из 23 «свидетелей Иеговы», которых преследуют в Ханты-Мансийском автономном регионе.

Россия запретила деятельность «Свидетелей Иеговы» и внесла организацию в список «экстремистских» в апреле 2017 года.

Правозащитный центр «Мемориал», базирующийся в Москве, называет политическими заключенными десятки арестованных или осужденных «свидетелей Иеговы» и требует их немедленного освобождения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
24
Теги