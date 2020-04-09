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Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«В одном из госпиталей Кировоградщины – 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них», - заявил Зеленский.

На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.

«Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро», - отметил  Зеленский.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.
ForUm

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