также в разделеОбщество
В Киевской ОГА допускают продление карантина до осени 11
На въездах в Мелитополь установили КПП 13
Лаборатория другой области подтвердила: в Николаеве нет коронавируса 25
150 тысяч масок, защитные комплекты для всех семейных врачей и другие медицинские средства и препараты – на Закарпатье прибыла очередная помощь от Медведчука и Марченко 9
Минздрав: Карантин ослаблять не будут 39
Украинских врачей будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ онлайн 15
Умерла женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой был отрицательным 19
Ляшко прибыл в Николаев выяснять «феномен» отсутствия коронавируса 55
Зеленскому, Шмыгалю и руководству ОП делали тест на коронавирус после болезни Шахова 23
Минздрав рассказал, как ухаживать за пациентами с COVID-19 дома 43
Вручили подозрение мужчине, по вине которого сгорело 5 га леса в зоне ЧАЭС 14
Укрзализныця опровергла фейк о бумажных масках для работников 18
МВД и церковь договорились, как будут освящать пасхальные корзины 94
Япония передаст Украине партию противовирусного препарата 78
8 апреля. Картина дня 25
ГБР: Следователь полиции украл часы, изъятые во время обыска 23
В Украине за неделю гриппом заболело более 105 тысяч человек 47
СБУ: Полковника Безъязыкова завербовал фигурант дела MH17 «Хмурый» 33

В Черкасской области СБУ блокировала деятельность call-центра, который работал на запрещенную российскую поисковую систему «Яндекс», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи «Яндекс Такси» в странах Средней Азии и Европы. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в «конвертах». Кроме этого во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами.

В ходе обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра. Также обнаружена компьютерная техника с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским «Яндексом».

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации и деятельности call-центра.

Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Смелянской местной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
16
Теги