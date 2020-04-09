В Черкасской области СБУ блокировала деятельность call-центра, который работал на запрещенную российскую поисковую систему «Яндекс», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи «Яндекс Такси» в странах Средней Азии и Европы. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в «конвертах». Кроме этого во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами.

В ходе обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра. Также обнаружена компьютерная техника с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским «Яндексом».

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации и деятельности call-центра.

Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Смелянской местной прокуратуры.