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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков убежден, что вопрос возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма не может отойти на второй план. Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

«У меня нет ощущения, и я понимаю, что это не так, что вопрос возврата временно оккупированных территорий, как Донбасса, так и Крыма, как и завершение войны может отойти на второй план. Это один из ключевых вопросов и ключевых проблем, которые предстоит решать нашему государству», - сказал Разумков.

Он отметил, что вопрос реинтеграции территорий постоянно находится в топе, несмотря на то, что сейчас важны также проблемы коронавируса и глобального экономического кризиса.

«Есть ли дополнительные возможности сегодня? Я думаю, что возможности есть всегда, их надо искать, использовать. Не всегда об этом нужно говорить публично, иногда не публично. Власть этими вопросами будет заниматься», - добавил спикер ВР.

 
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