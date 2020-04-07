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Государство во время карантина действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации в Украине. Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

Приложение «Дия» планируют использовать для проверки соблюдения условий карантина, а за нарушение его условий могут штрафовать.

Вблизи Будапешта попал в ДТП автобус, который перевозил эвакуированных на родину граждан Украины.

6 апреля полиция составила 192 админпроткола за нарушение карантинных мероприятий.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что пока преждевременно говорить о завершении карантина в стране.

Украина ни в коем случае не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и ждет официальных разъяснений от Тегерана по поводу заявления члена парламента страны о том, что  иранские военные «хорошо выполнили свои обязанности», сбив авиалайнер «МАУ». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кризис, связанный с пандемией Covid-19, может предоставить неожиданную возможность для разрешения единственной горячей войны в Европе, заявили экс-послы США в Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст, предложив, чтобы США и их союзники отменили международные санкции против России, если президент РФ Путин завершит военное вторжение в Украину.

Вблизи Красногоровки Донецкой области боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили гранату, в результате чего был поврежден автомобиль журналистов.

На 07:00 7 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS_CoV_2, из них 1 летальный.

Вечером 6 апреля в Шаргороде бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который после угроз расправой своему соседу, закрылся в собственном доме. 
ForUm

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