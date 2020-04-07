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Приложение «Дия» планируют использовать для проверки соблюдения условий карантина, а за нарушение его условий могут штрафовать.

Об этом сообщил вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в эфире телеканала «Прямой», передает Укринформ.

«Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 211 от 11 марта, то это, по сути, является нарушением режима карантина. Там уже от числа его нарушения зависит этот штраф, который человек будет платить», - сказал чиновник.

Федоров добавил, что есть определенное время, за которое человек должен пройти проверку в приложении, однако не уточнил, сколько именно.

Как сообщалось, бренд и концепцию приложения представили 27 сентября 2019 в Киеве. Именно тогда его анонсировали как приложение и портал, который объединит в едином электронном окне все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

В декабре 2019 тестовый доступ к приложению открыли для 5000 украинцев, подавших заявки.

Приложение «Дия» можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит с помощью технологии BankID через систему Национального банка и Приватбанка.

«Дия» работает как при наличии интернета, так и в офлайн-режиме.

Ранее Кабинет министров обязал Министерство цифровой трансформации в 5 апреля 2020 разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и обсервации людьми, которые нуждаются в таких противоэпидемических мероприятиях.

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая заражения COVID-19, 45 человек умерли, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.
ForUm

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