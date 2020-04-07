Государство во время карантина действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации в Украине. Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации в Украине. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до трех тысяч евро, во Франции - почти четыре, в Сингапуре - до десяти тысяч долларов, а в Испании - до тридцати тысяч евро», – заявил президент.



«Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровье и жизни целой нации. Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они - важные и нужные для вашей же безопасности», – отметил он.

Президент обратил внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. «Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Я хочу подчеркнуть для мэров всех украинских городов и сел обязательное выполнение всех ограничений, связанных с противодействием коронавирусу», – заявил Зеленский.

«Отдельно остановлюсь на праздновании Пасхи в этом году. Мы находимся в постоянном диалоге с главами всех церквей. Уже в это воскресенье отметят Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви - это не создавать ближнему опасности для здоровья и жизни», – отметил глава государства.

По словам президента, государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома. «Надеюсь, что все главы церквей максимально будут способствовать такому решению. Ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан. Совсем скоро мы расскажем более подробно о нашем видении празднования Пасхи в этом году», – подытожил он.

Напомним, с 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.