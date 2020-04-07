Вблизи Красногоровки Донецкой области боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили гранату, в результате чего был поврежден автомобиль журналистов, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, оккупанты совершили коварный обстрел гражданского автомобиля рядом с населенным пунктом Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал», – говорится в сообщении.
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