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Объединение инвалидов, которое действует в селе Горбачовка на Киевщине, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной пасхальной акции.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, объединение инвалидов с помощью верующих УПЦ и всех неравнодушных людей устраивает праздник для своих подопечных, которых на учете в организации почти 1,5 тысячи.

«Сегодня в нашей стране нелегкие времена, всем сложно, но сложнее людям с инвалидностью. Людей на учете нашего объединения инвалидов 1563 лица и 116 детей-инвалидов. Мы готовим индивидуальные подарки, чтобы хотя бы немного поддержать и порадовать наших подопечных, которым нужны постоянная помощь и внимание», - рассказала руководитель объединения Наталья Хоменко.

Она отметила, что их объединение примет любую помощь - продукты или гигиенические средства, постельное белье.

Адрес организации: село Горбачовка (отделение связи Вознесенское), ул. Полевая, 16, почтовый индекс: 07652. Руководитель – Наталья Хоменко.

Карта ПриватБанка: 4149 4996 4252 9216.
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