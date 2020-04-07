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В столице прихожане больничного храма Украинской Православной Церкви в честь святого Григория Богослова организовали пошив защитных костюмов для медиков.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, храм Григория Богослова расположен на территории Киевской городской клинической больницы №4, куда госпитализируют столичных пациентов с подозрением на коронавирус.

«В данный момент Церковь активно старается поддерживать наших медиков. По всей Украине сегодня верующие шьют маски, изготавливают дезинфицирующие растворы. При больничном храме святого Григория Богослова, который находится при четвертой киевской больнице, в одном из помещений организован цех по пошиву защитных костюмов. Настоятель храма протоиерей Сергей Головакин и прихожане шьют костюмы для врачей, которые лечат больных коронавирусом», - рассказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

Импровизированный швейный цех организовали в помещении больничного храма. Весь процесс изготовления защиты для медиков сопровождается молитвами. Готовые костюмы верующие передадут медикам Киевской городской клинической больницы №4, при которой действует храм УПЦ Григория Богослова.

Как сообщалось, недавно Синодальный соцотдел Церкви передал тысячу масок и сто литров дезинфицирующего раствора Департаменту социальной политики Киевской городской государственной администрации на нужды социальных работников, которые посещают пожилых жителей столицы на дому.
ForUm

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