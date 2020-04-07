Простые слова Богородицы, которые Она сказала в день Благовещения: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» решили всю судьбу человеческой цивилизации.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии для программы «Православный вестник».

«Песнопения сегодняшнего богослужения называют сегодняшний праздник началом нашего спасения. Тропарь так и говорит: «Днесь спасения нашего главизна». В этих словах суть сегодняшнего праздника. Мы не просто отмечаем явление Архангела Гавриила Деве Марии, не просто известие Деве Марии о рождении Сына Божия. Сегодня начинается жизнь Бога, Который имеет вечную жизнь, Который стает Сыном человеческим. То есть, основой православной христианской веры является вера в единение двух природ: Божественной и человеческой. С сегодняшнего дня начинается Богочеловеческая жизнь Господа Иисуса Христа, второй Ипостаси, которая входит в человеческую историю, дает спасение каждому из нас», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний рассказал историю праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

«Если смотреть в историю сегодняшнего праздника, мы увидим, что в первых веках в христианской Церкви его отмечали зимой, связывая с праздником Богоявления. На четвертый день после Богоявления праздновали Благовещение. Даже в этом мы видим, что Церковь напрямую связывала Благовещение с Господскими праздниками. Это не просто, как в нашем сегодняшнем календаре, мы считаем Благовещение праздником Богородицы. Это праздник большой, двунадесятый, который связывается с пришествием в этот мир Господа Иисуса Христа. С самого начала существования христианской Церкви Благовещение отмечалось очень торжественно. Если люди ходят в храм и замечают, что в уставном порядке этот праздник очень разнообразный. Он может отмечаться и в Великий пост, и может даже совпадать с Пасхой. Если брать церковные детали, мы знаем, что в Великую пятницу никогда не совершается Литургия, но если Благовещение совпадает с Великой пятницей, то совершается. Торжество церковное не умаляется, то есть торжество, которое связано с Благовещением Божией Матери, с той большой вестью, что в этот мир приходит Сын Божий», - отметил он.

Владыка Антоний подчеркнул значимость слов, которые произнесла в этот день Божия Матерь.

«Мы отмечаем еще один важный нюанс сегодняшнего события. Господь решил спасти человека. Он всесильный, Он может все, кроме одного – Он не может спасти человека без самого человека. Поэтому очень важно было, что Божия Матерь, как представитель всего человечества, смогла найти в себе чистоту, смирение и самое главное – преданность слову Божьему. Эти простые слова молодой Девочки – Девы Марии: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» решило всю судьбу человеческой цивилизации. Человечество дало согласие на пришествие в этот мир Бога, и Бог делает нас сынами Божьими», - подытожил управделами УПЦ.