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В России пытаются использовать мировой кризис из-за пандемии коронавируса, чтобы усилить противоречия внутри Европейского союза.

Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет Голос Америки.

Ранее стало известно, что РФ предложила Генассамблее ООН принять так называемую «Декларацию о солидарности» в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совета Безопасности ООН.

Кислица отметил, что позицию Украины относительно предложенной Россией резолюции поддержали очень многие государства.

 

«Понимаю и согласен с тем, что Европейский союз должен продемонстрировать единство, так как часть "ковидного" плана Российской Федерации - это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически», - заявил он.
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