Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила, что в данный момент нет обстоятельств для полного запрета проведения богослужений при участии не более 10 человек.

В ПЦУ ссылаются на то, что в постановлении Кабмина о запрете массовых мероприятий не указано о количестве участников, после которого считать его «массовым».

Церковь сообщила, что провела по данному вопросу совещание с руководителем Национальной полиции Игорем Клименко.

«Во время совещания господин Клименко сообщил, что проведение богослужений в храмах с соблюдением санитарных карантинных норм и участием не более 10 человек — не возбраняется. В то же время постановление КМУ налагает запрет на передвижение, что на практике будет ограничивать возможность мирян приходить в храмы», — сообщили в ПЦУ.