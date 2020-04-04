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Если невозможно исповедоваться в храме из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, то это можно сделать по телефону или онлайн по Интернету.

Фото: skype.com

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома», об этом рассказал митрополит Волоколамский Русской Православной Церкви Иларион.

«Если вы хотите исповедоваться, договоритесь со священником, он вас примет в индивидуальном порядке. Вы сможете с ним, и пообщаться, и вопросы задать, и исповедь принести», – сказал владыка Иларион.

Однако, как считает архипастырь, в крайнем случае, исповедоваться можно удаленно.

«Думаю, что в исключительных ситуациях можно исповедоваться, и по телефону, и по Skype. Но, опять же, договаривайтесь со священником. Исповедь приносится Богу, но принимает ее конкретный священник», – посоветовал верующим митрополит Иларион.
ForUm

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