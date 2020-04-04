Если невозможно исповедоваться в храме из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, то это можно сделать по телефону или онлайн по Интернету.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома», об этом рассказал митрополит Волоколамский Русской Православной Церкви Иларион.

«Если вы хотите исповедоваться, договоритесь со священником, он вас примет в индивидуальном порядке. Вы сможете с ним, и пообщаться, и вопросы задать, и исповедь принести», – сказал владыка Иларион.

Однако, как считает архипастырь, в крайнем случае, исповедоваться можно удаленно.

«Думаю, что в исключительных ситуациях можно исповедоваться, и по телефону, и по Skype. Но, опять же, договаривайтесь со священником. Исповедь приносится Богу, но принимает ее конкретный священник», – посоветовал верующим митрополит Иларион.