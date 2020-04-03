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Антимонопольный комитет Украины предостерегает производителей от распространения ложной, неполной или неточной информации об антисептических или дезинфекционных свойствах спреев, растворов, гелей, салфеток и других средств, а также об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19, с целью привлечения потребителей. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Министр здравоохранения во время встречи с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что сейчас в Украине процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована. По его словам, правительство только собирается упростить указанную процедуру для борьбы с коронавируса», - заявили в комитете.

Поэтому АМКУ предупреждает производителей, что распространением информации (в упаковках, этикетках, в рекламе, информационных сообщениях и т.д.), которая вводит в заблуждение потребителей, в частности может считаться:

  • стимулирования потребителей к приобретению продукции путем изложения информации с использованием производных от коронавируса/COVID слов и/или визуального изображения вируса без достаточных оснований;
  • распространение необоснованной информации о способности товара влиять на вирусы, в том числе COVID-19, или повышение иммунитета;
  • указания информации о свойствах средства, не соответствует информации, указанной в технологической документации;
  • отсутствие или недостаточное количество действующего вещества в составе средства;
  • распространение ложной информации о времени эффективного действия, минимально необходимого количества средства и тому подобное;
  • распространение информации, что средство обезвреживает конкретный процент бактерий (95%, 99%, 99,9% и т.д.) при отсутствии соответствующих испытаний;
  • отсутствие разрешительных документов, предоставленных уполномоченными органами.

В случае выявления фактов распространения субъектами хозяйствования информации, вводящей потребителей в заблуждение, АМКУ примет все предусмотренные Законом «О защите от недобросовестной конкуренции» меры, в том числе и наложение штрафов в размере до 5% дохода компании за предыдущий год.
ForUm

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