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Сумская местная прокуратура 1 апреля 2020 начала уголовное производство по факту возможного нарушения законодательства о труде при увольнении 47 медицинских работников (ч. 1 ст. 172 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, основанием для начала следствия послужил видеосюжет, обнародованный на «Телеканале СТС», в котором говорится о том, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы 47 медиков с вероятными нарушениями требований действующего законодательства.

Более того, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и т.д.

В рамках уголовного производства будет установлено правомерность увольнения медиков в условиях пандемии. Досудебное следствие поручено следователям Сумского отдела полиции.
ForUm

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