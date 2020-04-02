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В Киево-Печерской лавре в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери Киевской духовной академии и семинарии сегодня, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, молились о детях, больных аутизмом.

Фото: КДАиС

Богослужение возглавил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС.

Молебен был совершен после Божественной литургии Преждеосвященных Даров.

За богослужением молились клирики храма. Богослужение сопровождал академический хор.
ForUm

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