Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые за деньги из страны-агрессора распространяли в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было распространение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Для популяризации фейков о COVID-19 они активно использовали сеть бот-аккаунтов, недостоверную информацию целенаправленно брали из запрещенных российских соцсетей. Задача ставилась заказчиками через закрытую группу в «ВКонтакте», где интернет-агитаторы отчитывались и о проделанной работе. Вознаграждение за противоправную деятельность поступала из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков.

Сейчас разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц «кураторов». Продолжаются неотложные меры для установления как непосредственных заказчиков, так и других возможных сообщников интернет-агитаторов.