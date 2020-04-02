также в разделеСтолица
В Киеве коронавирусом заболел 161 человек, 1 мужчина умер 14
Из-под обсервации в столичном отеле сбежали более 50 человек 21
Кличко рассказал, сколько людей перевозит транспорт по спецпропускам 42
В Киеве за сутки – 25 больных коронавирусом 21
Киев пока не будет открывать рынки 33
В столице начали следить за соблюдением киевлянами самоизоляции 27
COVID-19: В Киеве начали диагностировать всех с воспалением легких 32
В Киеве обустроили две базы для обсервации 22
Кличко: За пикники во время карантина будут штрафовать 24
В Киеве из авто экс-нардепа украли штаны и кроссовки 17
В Киеве – 107 больных коронавирусом, в том числе женщина-медик 23
Столичным врачам будут доплачивать по 5-10 тысяч в месяц 26
В Киеве временно ограничили работу стоматологов 31
АМКУ открыл дело из-за подорожания масок 55
Часть вернувшихся с Бали сбежали из отеля, куда их поместили на обсервацию 60
Кличко сказал, когда в Киеве отключат отопление 34
Кличко прокомментировал закупку китайских тестов, от которых отказалась Испания 40
Кличко: Если продолжатся эти поездки толпами на «природу» - нас ждет большая катастрофа 35

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые за деньги из страны-агрессора распространяли в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было распространение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Для популяризации фейков о COVID-19 они активно использовали сеть бот-аккаунтов, недостоверную информацию целенаправленно брали из запрещенных российских соцсетей. Задача ставилась заказчиками через закрытую группу в «ВКонтакте», где интернет-агитаторы отчитывались и о проделанной работе. Вознаграждение за противоправную деятельность поступала из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков.

Сейчас разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц «кураторов». Продолжаются неотложные меры для установления как непосредственных заказчиков, так и других возможных сообщников интернет-агитаторов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
28
Теги