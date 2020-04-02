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13 государств ЕС выразили обеспокоенность по поводу влияния коронавирусных ограничений на состояние верховенства права и основные права человека.

Как сообщает «Европейская правда», заявление от имени 13 государств размещено на сайте правительства Нидерландов.

«В этой беспрецедентной ситуации вполне справедливо, что государства-члены принимают чрезвычайные меры для защиты своих граждан и преодоления кризиса. Однако мы глубоко обеспокоены опасностью нарушения принципов верховенства права, демократии и основных прав, вытекающих из принятия определенных чрезвычайных мер», - говорится в заявлении.

Ее авторы отметили, что чрезвычайные меры должны ограничиваться тем, что является строго необходимым, носить пропорциональный и временный характер, подлежать регулярному контролю и уважать принципы и обязательства международного права. Они не должны ограничивать свободу выражения мнений или свободу прессы.

Вполне очевидно, что обеспокоенность европейских государств вызвана тем, что 30 марта парламент Венгрии предоставил правительству Виктора Орбана полномочия управлять чрезвычайной ситуацией, объявленной из-за коронавируса.

«Мы должны совместно преодолеть этот кризис и совместно отстаивать наши европейские принципы и ценности на этом пути. Поэтому мы поддерживаем инициативу Европейской Комиссии по контролю за чрезвычайными мерами и их применением для обеспечения соблюдения основополагающих ценностей ЕС», - говорится в заявлении.

Документ подписали Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция.
ForUm

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