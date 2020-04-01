Организаторы турнира серии Grand Slam не заинтересованы проводить соревнования при пустых трибунах или переносить его на осень.
Организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира в нынешнем году из-за пандемии коронавируса.134-й розыгрыш турнира стартует 28 июня следующего года, сообщает Укринформ.
Организаторы престижного теннисного турнира серии Grand Slam не заинтересованы проводить соревнования при пустых трибунах или переносить его на осень.
В своей истории Уимблдон (главное теннисное соревнование на травяных кортах) отменяли только во время двух мировых войн в периоды 1915-18 и 1940-45 годов.
Действующими чемпионами Уимблдона в одиночных соревнованиях остаются Новак Джокович и Симона Халеп.
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